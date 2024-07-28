С 1 августа пенсии пяти категорий граждан взлетят: проверьте, коснется ли это вас

Пенсии пяти категорий граждан повысят с 1 августа, сообщил доцент Финансового университета при Правительстве России Игорь Балынин.
Пенсии повысят:
1. Пенсионерам, работавшим в 2023 году. Сумма повышения зависит от взносов работодателя и цены пенсионного балла.
2. Людям, достигшим 80 лет в июле — удвоение фиксированной выплаты к страховой пенсии.
3. Пенсионерам с установленной первой группой инвалидности в июле — прибавка 8134,88 рублей.
4. Членам летных экипажей гражданских самолетов и работникам угольной промышленности с определенным стажем работы.
5. Получателям накопительных пенсий и срочных пенсионных выплат — сумма зависит от доходов от инвестирования пенсионных накоплений, пишет aif.ru.
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