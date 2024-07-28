С 1 августа пенсии пяти категорий граждан взлетят: проверьте, коснется ли это вас

Балынин: пенсионерам пяти категорий повысят пенсии с 1 августа

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Пенсии пяти категорий граждан повысят с 1 августа, сообщил доцент Финансового университета при Правительстве России Игорь Балынин.

Фото: petitsiyu-protiv-povysheniya-pensionnogo-vozrasta-podpisali-million-chelovek by Klops.ru, CC BY-SA 4.0

Пенсии повысят:

1. Пенсионерам, работавшим в 2023 году. Сумма повышения зависит от взносов работодателя и цены пенсионного балла.

2. Людям, достигшим 80 лет в июле — удвоение фиксированной выплаты к страховой пенсии.

3. Пенсионерам с установленной первой группой инвалидности в июле — прибавка 8134,88 рублей.

4. Членам летных экипажей гражданских самолетов и работникам угольной промышленности с определенным стажем работы.

5. Получателям накопительных пенсий и срочных пенсионных выплат — сумма зависит от доходов от инвестирования пенсионных накоплений, пишет aif.ru.