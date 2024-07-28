Американский банк State Street заплатит 7,5 миллиона долларов за игнорирование антироссийских санкций

Американский банк и трастовая компания State Street согласились выплатить 7,5 миллиона долларов в качестве компенсации для урегулирования гражданского иска, связанного с нарушением санкций против России в период с 2016 по 2020 год, сообщает РИА Новости, ссылаясь на Министерство финансов США.
В общей сложности было зафиксировано 38 нарушений санкционных требований. Банк согласился выплатить 7,5 миллиона долларов за изменение или повторный выпуск счетов-фактур для клиентов, на которых распространялись российские санкции.
Министерство финансов охарактеризовало эти нарушения как "вопиющие" и объяснило размер компенсации тем, что банк не сообщил о нарушениях добровольно.
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