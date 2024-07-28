Дональд Трамп обещает сделать США "биткоин-сверхдержавой мира" в случае переизбрания

Трамп: США станут криптостолицей планеты

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Бизнесмен Дональд Трамп, кандидат в президенты США от Республиканской партии, пообещал сделать Соединенные Штаты "биткоин-сверхдержавой мира" в случае своего переизбрания, сообщает CNBC.

Фото: Дональд Трамп by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0

Согласно данным телеканала, Трамп сделал заявление о планах по развитию криптовалют в стране на конференции Bitcoin Conference в Нэшвилле, штат Теннесси.

Трамп объявил, что намерен представить план, который позволит Соединенным Штатам стать криптостолицей планеты и "биткоин-сверхдержавой мира". Он выразил уверенность в достижении этой цели.

Также Трамп отметил, что после его возвращения в Овальный кабинет будет создан "стратегический резерв" биткоина в стране, и активы в этой криптовалюте не будут распродаваться.

Подчеркивая важность криптовалюты для будущего, Трамп заявил, что необходимо обеспечить майнинг, чеканку и производство биткоина в США.