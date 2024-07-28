Дональд Трамп обещает сделать США "биткоин-сверхдержавой мира" в случае переизбрания

Бизнесмен Дональд Трамп, кандидат в президенты США от Республиканской партии, пообещал сделать Соединенные Штаты "биткоин-сверхдержавой мира" в случае своего переизбрания, сообщает CNBC.
Согласно данным телеканала, Трамп сделал заявление о планах по развитию криптовалют в стране на конференции Bitcoin Conference в Нэшвилле, штат Теннесси.
Трамп объявил, что намерен представить план, который позволит Соединенным Штатам стать криптостолицей планеты и "биткоин-сверхдержавой мира". Он выразил уверенность в достижении этой цели.
Также Трамп отметил, что после его возвращения в Овальный кабинет будет создан "стратегический резерв" биткоина в стране, и активы в этой криптовалюте не будут распродаваться.
Подчеркивая важность криптовалюты для будущего, Трамп заявил, что необходимо обеспечить майнинг, чеканку и производство биткоина в США.
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