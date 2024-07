Олимпийский скандал: C Spire отзывает рекламу после странной церемонии открытия

Телекоммуникационная компания из США C Spire примет решение отозвать свою рекламу с Олимпийских игр в Париже.

Фото: commons.wikimedia.org by The Department for Culture, Media and Sport, CC BY 2.0