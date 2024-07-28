Телекоммуникационная компания из США C Spire примет решение отозвать свою рекламу с Олимпийских игр в Париже.
Сообщается, что данное решение было принято руководством компании после церемонии открытия Олимпиады, где с участием трансгендеров и других сексуальных меньшинств (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) была спародирована "Тайная вечеря".
В своем заявлении представители компании выразили шок от высмеивания "Тайной вечери" во время открытия Олимпиады и подтвердили намерение отозвать рекламу C Spire с этого мероприятия.
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