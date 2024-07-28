Олимпийский скандал: C Spire отзывает рекламу после странной церемонии открытия

C Spire отзовет рекламу с Олимпийских игр после пародии на "Тайную вечерю"

0:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Телекоммуникационная компания из США C Spire примет решение отозвать свою рекламу с Олимпийских игр в Париже.

Фото: commons.wikimedia.org by The Department for Culture, Media and Sport, CC BY 2.0

Сообщается, что данное решение было принято руководством компании после церемонии открытия Олимпиады, где с участием трансгендеров и других сексуальных меньшинств (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) была спародирована "Тайная вечеря".

В своем заявлении представители компании выразили шок от высмеивания "Тайной вечери" во время открытия Олимпиады и подтвердили намерение отозвать рекламу C Spire с этого мероприятия.