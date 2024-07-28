Август станет решающим месяцем для курса рубля: мнение экспертов

Антонов: доллар сохранит колебания ниже 90 рублей в августе

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

Аналитики поделились прогнозами относительно валютного рынка в августе, который в России традиционно считается особенным месяцем. Он имеет репутацию самого неудачного для рубля, отмечает МК.

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Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов выразил мнение, что в августе 2024 года не стоит ожидать падения стоимости российской национальной валюты.

По его словам, этому способствует указ президента об обязательной продаже валютной выручки, благодаря которому на протяжении восьми месяцев удавалось удерживать стоимость рубля в комфортном диапазоне.

Он отметил, что у властей есть механизмы регулирования курса рубля, и в случае резкого падения они смогут увеличить объемы обязательной продажи валютной выручки до 60% или 80%, что позволяет избежать очевидных причин для падения рубля в августе.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов придерживается схожей точки зрения, полагая, что курс рубля останется близким к текущим уровням. Он добавил, что доллар сохранит колебания ниже 90 рублей, хотя оптимальным уровнем для текущей ситуации является диапазон 90-93 рубля за доллар.