Швейцария отказалась помочь Украине: не даст ни копейки от российских активов

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Швейцария не будет использовать доходы от российских активов

1:20
Экономика

Швейцария не будет использовать доходы от замороженных российских активов на нужды Украины, в отличие от стран Евросоюза.

Швейцария не будет использовать доходы от российских активов
Фото: commons.wikimedia.org by Andrew Bossi, CC BY-SA 2.5

Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO) заявил, что швейцарское законодательство и международные обязательства не позволяют получать доходы от активов Банка России.

26 июля Еврокомиссия сообщила о переводе первого транша в размере €1,5 млрд, полученных от реинвестирования замороженных активов РФ, в фонды для Украины, 90% этих денег будут использованы для компенсации странам ЕС за поставки оружия Киеву. SECO отметил, что Швейцария будет принимать решения по замороженным активам России на основе позиций других стран и собственного законодательства, сообщает ТАСС.

По данным на 23 апреля, стоимость активов Банка России в Швейцарии составляет около 7,24 млрд швейцарских франков (примерно $7,93 млрд), а стоимость других замороженных российских активов снизилась до 5,8 млрд швейцарских франков (примерно $6,36 млрд) за 2023 год.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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