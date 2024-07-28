Импортозамещение в действии: российская нефтяная отрасль адаптировалась к санкциям

Первые санкции США против российской нефтяной отрасли, введенные в июле 2014 года, оказали значительное влияние на технологическое развитие сектора.
Ограничения затронули финансовый и энергетический сектора, а также поставки оборудования и технологий для арктического шельфа, глубоководных месторождений и сланцевых проектов.
Главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов отметил, что санкции стали стимулом для реального импортозамещения.
До введения санкций российские нефтяники предпочитали западные технологии и оборудование, что приводило к растущей импортозависимости, сообщает РИА Новости. Однако, благодаря правительственной программе импортозамещения, российские компании смогли разработать собственные технологии и оборудование, существенно снизив зависимость от зарубежных решений.
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