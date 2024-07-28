Импортозамещение в действии: российская нефтяная отрасль адаптировалась к санкциям

Санкции США ускорили технологическое развитие российской нефтяной отрасли

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Первые санкции США против российской нефтяной отрасли, введенные в июле 2014 года, оказали значительное влияние на технологическое развитие сектора.

Фото: Wikipedia by Rickmaj, CC BY-SA 4.0

Ограничения затронули финансовый и энергетический сектора, а также поставки оборудования и технологий для арктического шельфа, глубоководных месторождений и сланцевых проектов.

Главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов отметил, что санкции стали стимулом для реального импортозамещения.

До введения санкций российские нефтяники предпочитали западные технологии и оборудование, что приводило к растущей импортозависимости, сообщает РИА Новости. Однако, благодаря правительственной программе импортозамещения, российские компании смогли разработать собственные технологии и оборудование, существенно снизив зависимость от зарубежных решений.