Цены на продукты на Украине взлетят до небес: ожидается 30% рост уже осенью

Цены на продовольствие на Украине к осени могут повыситься до 30%, прогнозирует президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Иван Томич.
По его словам, стоимость мяса и молочных продуктов может возрасти от 7% до 30%.
Уже сейчас наблюдается подорожание муки и хлеба из-за проблем с энергетикой: бизнес вынужден работать на генераторах, что увеличивает расходы на аренду и приводит к убыткам, сообщает ТАСС.
"Страна" отмечает, что такая "генераторная наценка" формируется на всех этапах производства и продажи товаров. Кроме того, погодные условия вызывают проблемы с урожаем, что может привести к снижению валового сбора на 40-50% в отдельных регионах. Другие факторы, такие как рост валютного курса и нехватка работников из-за мобилизации и массового отъезда украинцев за рубеж, также способствуют росту цен.
Борьба с сорняками для многих огородников становится настоящей проблемой.