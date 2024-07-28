Цены на продукты на Украине взлетят до небес: ожидается 30% рост уже осенью

Цены на продовольствие на Украине могут вырасти на 30% к осени

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Цены на продовольствие на Украине к осени могут повыситься до 30%, прогнозирует президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Иван Томич.

Фото: Freepik by freepik, PDM

По его словам, стоимость мяса и молочных продуктов может возрасти от 7% до 30%.

Уже сейчас наблюдается подорожание муки и хлеба из-за проблем с энергетикой: бизнес вынужден работать на генераторах, что увеличивает расходы на аренду и приводит к убыткам, сообщает ТАСС.

"Страна" отмечает, что такая "генераторная наценка" формируется на всех этапах производства и продажи товаров. Кроме того, погодные условия вызывают проблемы с урожаем, что может привести к снижению валового сбора на 40-50% в отдельных регионах. Другие факторы, такие как рост валютного курса и нехватка работников из-за мобилизации и массового отъезда украинцев за рубеж, также способствуют росту цен.