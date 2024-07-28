Европа вновь попала в российскую газовую ловушку: выхода нет

В Европарламенте обеспокоены увеличением импорта российского газа

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Депутат Европарламента от Нидерландов Том Берендсен выразил обеспокоенность ростом зависимости Европы от российского газа.

Фото: Официальный сайт Президента РФ is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

На сайте Европарламента размещено его заявление, в котором он отметил, что в мае 2024 года ЕС импортировал на 30% больше российского газа, чем в сентябре 2022 года.

Привлекательные цены на энергоресурсы мешают странам Европы искать новых поставщиков, что затрудняет достижение цели ЕС стать независимым от российского газа к 2027 году. В долгосрочной перспективе Европа рискует повторить ошибку, оказавшись снова в зависимости от российского газа, как это было до 2022 года, сообщает РИА Новости.

Россия, в свою очередь, утверждает, что отказ Запада от покупки её углеводородов привёл к новой зависимости, так как европейские страны теперь покупают российские нефть и газ через посредников по более высоким ценам.