ЕК требует от Кипра вернуть €68 млн из-за скандала с газовым терминалом

ЕК требует возврата субсидии из-за срыва проекта СПГ-терминала

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Европейская комиссия (ЕК) требует от Кипра вернуть субсидию свыше €68 млн из-за срыва проекта строительства терминала для импорта сжиженного природного газа (СПГ) в энергетическом центре Василикос.

Фото: Openverse by EUCyprus, CC BY-SA 3.0

Министерство энергетики, торговли и промышленности Кипра сообщает, что ЕК направила письмо с указанием на два возможных нарушения контракта: присуждение победы китайскому консорциуму и подписание дополнительного соглашения на €25 млн в июне 2022 года, сообщает ТАСС.

Строительный консорциум CPP-Metron Consortium Ltd (CMC) вышел из проекта, сославшись на отсутствие своевременных платежей.

Минэнерго заявляет о приоритетности защиты интересов Республики Кипр и содействует расследованию в полном сотрудничестве с европейскими властями. Официальный ответ на письмо ЕК будет предоставлен до конца лета.