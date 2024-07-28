Европейская комиссия (ЕК) требует от Кипра вернуть субсидию свыше €68 млн из-за срыва проекта строительства терминала для импорта сжиженного природного газа (СПГ) в энергетическом центре Василикос.
Министерство энергетики, торговли и промышленности Кипра сообщает, что ЕК направила письмо с указанием на два возможных нарушения контракта: присуждение победы китайскому консорциуму и подписание дополнительного соглашения на €25 млн в июне 2022 года, сообщает ТАСС.
Строительный консорциум CPP-Metron Consortium Ltd (CMC) вышел из проекта, сославшись на отсутствие своевременных платежей.
Минэнерго заявляет о приоритетности защиты интересов Республики Кипр и содействует расследованию в полном сотрудничестве с европейскими властями. Официальный ответ на письмо ЕК будет предоставлен до конца лета.
В самом Волчанске армия Украины после неудачных так на позиции "северян" сейчас проводит перегруппировку и восстанавливает боеспособность.