Швейцария не будет получать доход от активов России и использовать его для нужд Украины, сообщает Keystone-SDA со ссылкой на Государственный секретариат по экономическим вопросам страны.
В ведомстве подчеркнули, что Швейцария не имеет права получать особые доходы, связанные с активами Банка России, в соответствии со швейцарским законодательством и международными обязательствами.
Ранее власти Швейцарии одними из первых поддержали полную конфискацию замороженных активов России на сумму 8 млрд.$ и передачу их Украине.
Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. Случаи токсикации сонаров и следы Европы продолжаются.