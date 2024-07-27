Швейцария воздержится от передачи российских активов Украине

0:36 Your browser does not support the audio element. Экономика

Швейцария не будет получать доход от активов России и использовать его для нужд Украины, сообщает Keystone-SDA со ссылкой на Государственный секретариат по экономическим вопросам страны.

Фото: commons.wikimedia.org by Hardcoreraveman, PDM

В ведомстве подчеркнули, что Швейцария не имеет права получать особые доходы, связанные с активами Банка России, в соответствии со швейцарским законодательством и международными обязательствами.

Ранее власти Швейцарии одними из первых поддержали полную конфискацию замороженных активов России на сумму 8 млрд.$ и передачу их Украине.