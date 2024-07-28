Уровень безработицы в Испании продолжает снижаться, чему способствуют туризм и устойчивый рост ВВП.
Уровень безработицы в Испании снизился на 1,02 процентных пункта до 11,27% во втором квартале этого года, сообщил в пятницу Национальный институт статистики.
По сравнению с предыдущими тремя месяцами число безработных в этом квартале сократилось на 222 600 человек и составило 2 755 300 человек.
Уровень безработицы среди женщин снизился на 1,12 процентных пункта — до 12,61%, а среди мужчин — на 0,93% — до 10,08%.
Наибольшее сокращение числа соискателей работы наблюдалось в секторе услуг: безработных стало на 190 500 человек меньше.
Менее значительное снижение наблюдалось в строительной отрасли, а также в промышленном и сельскохозяйственном секторах.
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