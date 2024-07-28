Уровень безработицы в Испании продолжает снижаться

В Испании уменьшается число безработных граждан

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

Уровень безработицы в Испании продолжает снижаться, чему способствуют туризм и устойчивый рост ВВП.

Фото: commons.wikimedia.org by Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona, CC BY-SA 3.0

Уровень безработицы в Испании снизился на 1,02 процентных пункта до 11,27% во втором квартале этого года, сообщил в пятницу Национальный институт статистики.

По сравнению с предыдущими тремя месяцами число безработных в этом квартале сократилось на 222 600 человек и составило 2 755 300 человек.

Уровень безработицы среди женщин снизился на 1,12 процентных пункта — до 12,61%, а среди мужчин — на 0,93% — до 10,08%.

Наибольшее сокращение числа соискателей работы наблюдалось в секторе услуг: безработных стало на 190 500 человек меньше.

Менее значительное снижение наблюдалось в строительной отрасли, а также в промышленном и сельскохозяйственном секторах.