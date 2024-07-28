Немецкий железнодорожный перевозчик Deutsche Ban предпринимает меры по улучшению железнодорожной системы в масштабах всей страны, а наиболее загруженный маршрут "Франкфурт — Мангейм" будет закрыт на ремонт до декабря, сообщает euronews.
Маршрут между Гамбургом и Берлином, двумя крупнейшими городами страны, будет закрыт в следующем году из-за ремонта.
Deutsche Bahn печально известен из-за опозданий. Этот факт вызвал международную критику во время Евро-2024.
В этом году точность прибытия поездов ухудшилась по сравнению с прошлым годом, продолжив тенденцию, начавшуюся в 2021 году. Железнодорожный перевозчик надеется, что ремонт устаревших путей положительно повлияет на работу поездов, все будет ходить по расписанию.
В самом Волчанске армия Украины после неудачных так на позиции "северян" сейчас проводит перегруппировку и восстанавливает боеспособность.