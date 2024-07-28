В 2024 году в Германии начнется масштабный ремонт железной дороги

Германия проводит ремонт железных дорог по всей стране

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Немецкий железнодорожный перевозчик Deutsche Ban предпринимает меры по улучшению железнодорожной системы в масштабах всей страны, а наиболее загруженный маршрут "Франкфурт — Мангейм" будет закрыт на ремонт до декабря, сообщает euronews.

Фото: unsplash.com by Клем Оноджегуо, CC0

Маршрут между Гамбургом и Берлином, двумя крупнейшими городами страны, будет закрыт в следующем году из-за ремонта.

Deutsche Bahn печально известен из-за опозданий. Этот факт вызвал международную критику во время Евро-2024.

В этом году точность прибытия поездов ухудшилась по сравнению с прошлым годом, продолжив тенденцию, начавшуюся в 2021 году. Железнодорожный перевозчик надеется, что ремонт устаревших путей положительно повлияет на работу поездов, все будет ходить по расписанию.