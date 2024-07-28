Собянин поздравил сотрудников госуслуг с профессиональным праздником

Мэр Москвы поздравил работников центров госуслуг с профессиональным праздником

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сергей Собянин поздравил сотрудников центров госуслуг с их профессиональным праздником, сообщает РИА Новости.

Фото: www.mos.ru by М. Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы, CC BY 4.0

Специалисты предоставляют более 300 различных государственных услуг, работают в поликлиниках и больницах, а также участвуют в социальных проектах.

Мэр Москвы отметил в своем Telegram-канале, что более 11 тысяч сотрудников офисов «Мои документы» ежедневно помогают жителям столицы. Он поблагодарил их за важную работу.

"Они оказывают свыше 300 госуслуг и, кроме того, заботятся о здоровье москвичей, сохранении истории нашей страны, участвуют в разных социально значимых проектах", — подчеркнул Сергей Собянин.