Сергей Собянин поздравил сотрудников центров госуслуг с их профессиональным праздником, сообщает РИА Новости.
Специалисты предоставляют более 300 различных государственных услуг, работают в поликлиниках и больницах, а также участвуют в социальных проектах.
Мэр Москвы отметил в своем Telegram-канале, что более 11 тысяч сотрудников офисов «Мои документы» ежедневно помогают жителям столицы. Он поблагодарил их за важную работу.
"Они оказывают свыше 300 госуслуг и, кроме того, заботятся о здоровье москвичей, сохранении истории нашей страны, участвуют в разных социально значимых проектах", — подчеркнул Сергей Собянин.
В самом Волчанске армия Украины после неудачных так на позиции "северян" сейчас проводит перегруппировку и восстанавливает боеспособность.