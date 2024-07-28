Современные технологии снижают риски глобального голода

Глобальный голод не станет долгосрочной угрозой благодаря современным технологиям

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Были оценены риски глобального голода, сообщает РИА Новости.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info

С учетом современных достижений в области логистики и технологий глобальный голод, за исключением самых катастрофических сценариев, не является долгосрочной угрозой.

Тем не менее, существует высокая вероятность возникновения голода в отдельных регионах, особенно в самых бедных странах Африки.

При этом, Африка в последние годы демонстрирует устойчивый экономический рост. Множество стран на континенте привлекают значительные иностранные инвестиции и активно развивают инфраструктуру и логистику, что значительно снижает риск ухудшения ситуации с голодом.

Между тем, ООН прогнозирует, что численность населения Земли достигнет пика к 2080-м годам.