Были оценены риски глобального голода, сообщает РИА Новости.
С учетом современных достижений в области логистики и технологий глобальный голод, за исключением самых катастрофических сценариев, не является долгосрочной угрозой.
Тем не менее, существует высокая вероятность возникновения голода в отдельных регионах, особенно в самых бедных странах Африки.
При этом, Африка в последние годы демонстрирует устойчивый экономический рост. Множество стран на континенте привлекают значительные иностранные инвестиции и активно развивают инфраструктуру и логистику, что значительно снижает риск ухудшения ситуации с голодом.
Между тем, ООН прогнозирует, что численность населения Земли достигнет пика к 2080-м годам.
В самом Волчанске армия Украины после неудачных так на позиции "северян" сейчас проводит перегруппировку и восстанавливает боеспособность.