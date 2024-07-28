Сочи принял 4,3 млн туристов

В Сочи отдохнули более 4 миллионов человек

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Сочи отдохнули уже не менее 4,3 миллиона туристов, причем каждый второй посетил горы, сообщает РИА Новости.

Фото: unsplash.com by Federico Giampieri, CC0

Ранее власти Сочи прогнозировали, что общее число отдыхающих в этом году превысит 8 миллионов.

"Наше сочинское гостеприимство оценили уже 4,3 миллиона гостей. Причём каждый второй - отдохнул в горном кластере, и это рекордные цифры. Сейчас на курорте больше 200 тысяч туристов. В Сочи едут семьями, и часто уже не в первый раз", — написал Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Он также отметил растущий интерес к Сочи среди иностранных туристов: многие впервые открывают для себя черноморский курорт и Россию. В этом году город принял туристов из более чем 70 стран.