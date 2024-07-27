Почти каждый десятый россиянин смотрит товары на маркетплейсах "просто так"

Почти 90% россиян предпочитают листать ленту с товарами на маркетплейсах "просто так", сообщает РИА Новости.
В опросе, проведённом онлайн, участвовали 10 тысяч человек в возрасте от 18 лет.
Согласно результатам исследования, 88% россиян любят "просто так" скроллить онлайн-платформы с товарами. 39% из них делают это из-за скуки, при этом мужчины чаще женщин выбирают этот вариант времяпрепровождения (42% против 37%).
Исследование также показало, что 91% тех, кто регулярно смотрит товары онлайн, делает это ежедневно. Большинство респондентов (39%) проводит за этим занятием около часа в день.
Также было отмечено, что многие россияне занимаются этим на работе, чтобы сделать перерыв. Каждый десятый из тех, кто просматривает товары, ничего не покупает, а 19% делают покупки только со скидкой. При этом, большинство принимают решение о покупке в зависимости от ситуации.
Чаще всего респонденты сохраняют, но не покупают одежду и обувь, товары для дома, электронику и гаджеты. В список также входят книги, БАДы, бытовая химия и детские игрушки.
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