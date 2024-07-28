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Санкции США против нефтяной отрасли России подтолкнули её к реальному импортозамещению

Громов: санкции стали толчком к программе импортозамещения

0:43
Экономика

Первые санкции Соединенных Штатов против российской нефтяной отрасли стимулировали переход к практическому, а не формальному импортозамещению.

Громов: санкции стали толчком к программе импортозамещения
Фото: Wikipedia by Aliev-Rage11, CC BY-SA 4.0

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексея Громова.

По его мнению, изначальные санкции были направлены на ограничение долгосрочного технологического развития нефтегазовой отрасли России, так как считалось, что Москва сильно зависит от зарубежных технологий.

Спустя десятилетие выяснилось, что эти технологические санкции стали реальным стимулом для реализации программы импортозамещения в России.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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