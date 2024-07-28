Санкции США против нефтяной отрасли России подтолкнули её к реальному импортозамещению

Первые санкции Соединенных Штатов против российской нефтяной отрасли стимулировали переход к практическому, а не формальному импортозамещению.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексея Громова.
По его мнению, изначальные санкции были направлены на ограничение долгосрочного технологического развития нефтегазовой отрасли России, так как считалось, что Москва сильно зависит от зарубежных технологий.
Спустя десятилетие выяснилось, что эти технологические санкции стали реальным стимулом для реализации программы импортозамещения в России.
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