Россия берёт Европу в энергетические тиски: ЕС снова зависит от российского газа

Европа снова зависит от российского газа

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Член Европарламента от Нидерландов Том Берендсен высказал обеспокоенность по поводу риска зависимости от поставок газа из России, что может привести к попаданию в "ловушку".

Фото: wikimedia.org by RG72, CC BY 4.0

Этот вопрос он поднял в своем обращении к Еврокомиссии.

Берендсен отметил, что в мае 2024 года страны ЕС импортировали на 30 процентов больше российского газа по сравнению с сентябрем 2022 года, несмотря на санкции против России и планы Еврокомиссии диверсифицировать поставки и снизить зависимость от российского газа.

Он также указал, что Россия использует сниженные цены на газ, чтобы вытеснить других поставщиков с рынка, что приводит к отказу от проектов по привлечению новых поставщиков.

Это, по его словам, делает невозможным достижение цели Еврокомиссии стать независимой от российского газа к 2027 году в краткосрочной перспективе.

Берендсен подчеркнул, что в долгосрочной перспективе Евросоюз рискует снова оказаться в той же зависимости от поставок российского газа, что и до 2022 года.