Россия берёт Европу в энергетические тиски: ЕС снова зависит от российского газа

Член Европарламента от Нидерландов Том Берендсен высказал обеспокоенность по поводу риска зависимости от поставок газа из России, что может привести к попаданию в "ловушку".
Этот вопрос он поднял в своем обращении к Еврокомиссии.
Берендсен отметил, что в мае 2024 года страны ЕС импортировали на 30 процентов больше российского газа по сравнению с сентябрем 2022 года, несмотря на санкции против России и планы Еврокомиссии диверсифицировать поставки и снизить зависимость от российского газа.
Он также указал, что Россия использует сниженные цены на газ, чтобы вытеснить других поставщиков с рынка, что приводит к отказу от проектов по привлечению новых поставщиков.
Это, по его словам, делает невозможным достижение цели Еврокомиссии стать независимой от российского газа к 2027 году в краткосрочной перспективе.
Берендсен подчеркнул, что в долгосрочной перспективе Евросоюз рискует снова оказаться в той же зависимости от поставок российского газа, что и до 2022 года.
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