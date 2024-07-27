Хашбрауны теперь доступны в меню сети "Вкусно — и точка"

Хашбраун появился в меню сети "Вкусно — и точка" по всей России

1:21 Your browser does not support the audio element. Экономика

Во всех ресторанах сети "Вкусно — и точка" по России появилась новая позиция — картофельный оладушек, аналог хашбрауна из меню McDonald's, сообщает РИА Новости.

Фото: вкусно и точка is licensed under Free More info

Сначала хашбраун появился в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, затем был запланирован запуск таких оладушков по всей стране осенью. Однако компания успела внедрить его раньше, и теперь он доступен во всех ресторанах сети.

Пока хашбраун будет производиться за пределами России, в дружественных странах, но сеть "Вкусно — и точка" работает над локализацией производства, и уже в следующем году планирует выпускать его на совместном заводе с "Мираторгом" в Орловской области, который находится на стадии проектирования.

Напомним, что McDonald's приостановил работу в России 14 марта 2022 года на фоне спецоперации на Украине, сославшись на операционные, технические и логистические сложности.

Российские активы компании были приобретены лицензиатом Александром Говором, с возможностью выкупа бизнеса обратно на рыночных условиях в течение 15 лет. Первый ресторан под новым брендом "Вкусно — и точка" открылся в Москве 12 июня 2022 года.