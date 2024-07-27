Во всех ресторанах сети "Вкусно — и точка" по России появилась новая позиция — картофельный оладушек, аналог хашбрауна из меню McDonald's, сообщает РИА Новости.
Сначала хашбраун появился в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, затем был запланирован запуск таких оладушков по всей стране осенью. Однако компания успела внедрить его раньше, и теперь он доступен во всех ресторанах сети.
Пока хашбраун будет производиться за пределами России, в дружественных странах, но сеть "Вкусно — и точка" работает над локализацией производства, и уже в следующем году планирует выпускать его на совместном заводе с "Мираторгом" в Орловской области, который находится на стадии проектирования.
Напомним, что McDonald's приостановил работу в России 14 марта 2022 года на фоне спецоперации на Украине, сославшись на операционные, технические и логистические сложности.
Российские активы компании были приобретены лицензиатом Александром Говором, с возможностью выкупа бизнеса обратно на рыночных условиях в течение 15 лет. Первый ресторан под новым брендом "Вкусно — и точка" открылся в Москве 12 июня 2022 года.
В самом Волчанске армия Украины после неудачных так на позиции "северян" сейчас проводит перегруппировку и восстанавливает боеспособность.