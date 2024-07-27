Белоруссия будет поддерживать продажу своих тракторов на российском рынке

Лукашенко подписал указ о поддержке продаж тракторов в Россию

Белоруссия будет поддерживать продажи тракторов на российском рынке за счет бюджетных средств, сообщает РИА Новости.

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Согласно указу президента Александра Лукашенко, опубликованному в пятницу на Национальном правовом портале, товары, произведенные белорусскими предприятиями и предназначенные для экспорта в Россию в 2024-2026 годах, будут субсидироваться. Компенсация процентов по банковским кредитам составит 75% ключевой ставки Центрального банка России на момент заключения договоров.

Также предусмотрена компенсация для лизинговых платежей, за исключением тех, которые связаны с финансовой арендой для клиентов из третьих стран. Компенсация будет покрывать часть вложений лизинговых компаний, являющихся нерезидентами Белоруссии, и рассчитываться из 75% ключевой ставки Центробанка России на дату, указанную в договорах.

Указ начнет действовать после его официального опубликования.

Минский тракторный завод и Гомсельмаш, принадлежащие государству, являются ведущими производителями тракторов и сельскохозяйственной техники в СНГ.



