В 2025 году пособия и пенсии в России значительно вырастут

Социальные выплаты в России увеличатся в 2025 году

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2025 году в России произойдут значительные изменения в сфере социальных выплат.

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Член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина сообщила, что увеличатся пособия по беременности и уходу за ребенком до 1,5 лет, превысив 794 тысячи и 68 тысяч рублей соответственно. Также вырастет размер выплат по больничному листу за один день, с 2700 рублей до 5700 рублей. Материнский капитал также увеличится: выплаты за первого ребенка могут достичь 646 тысяч рублей, за второго — 854 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению увеличатся на 9,5%, а страховые пенсии и фиксированные выплаты к ним будут проиндексированы дважды: с 1 февраля на 4,5% и с 1 апреля на 2,2%.