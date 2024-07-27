В 2025 году пособия и пенсии в России значительно вырастут

В 2025 году в России произойдут значительные изменения в сфере социальных выплат.
Член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина сообщила, что увеличатся пособия по беременности и уходу за ребенком до 1,5 лет, превысив 794 тысячи и 68 тысяч рублей соответственно. Также вырастет размер выплат по больничному листу за один день, с 2700 рублей до 5700 рублей. Материнский капитал также увеличится: выплаты за первого ребенка могут достичь 646 тысяч рублей, за второго — 854 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.
Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению увеличатся на 9,5%, а страховые пенсии и фиксированные выплаты к ним будут проиндексированы дважды: с 1 февраля на 4,5% и с 1 апреля на 2,2%.
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