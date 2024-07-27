Рубль на пороге перемен: что ждет курс доллара в ближайшие месяцы?

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Экономист прогнозирует возможное усиление рубля

1:01
Экономика

Рубль не отреагировал на первое в этом году повышение ключевой ставки, что может указывать на начало эпохи сильного рубля, считает экономист Андрей Лобода.

Экономист прогнозирует возможное усиление рубля
Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

Он прогнозирует, что до начала августа доллар будет стоить 84-87 рублей, а затем, после налогового периода, курс ослабнет до 87-89 рублей. Лобода полагает, что сильный рубль необходим для качественного развития экономики России при низкой ключевой ставке и снижении инфляции. Для экономики повышение ставки будет не критичным, поскольку добывающие отрасли не нуждаются в крупных кредитах, а малый и средний бизнес может рассчитывать на льготное финансирование, сообщает РИА Новости.

Лобода считает, что замедление инфляции вероятно, поскольку рост цен в основном вызван внешними факторами и лишь в отдельных товарных группах. Он надеется, что инфляция не превысит 7%.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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