Мьянма заменяет Visa и Mastercard на российские карты "Мир"

Карты "Мир" могут заменить Visa и Mastercard в Мьянме

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Карты российской платежной системы "Мир" могут полноценно заменить Visa и Mastercard в Мьянме, чья работа была прекращена из-за западных санкций, сообщила министр туризма и гостиниц Мьянмы Тет Тет Кхайн.

Фото: freepik.com by yanalya, PDM

По ее словам, владельцы карт Visa и Mastercard не могут оплатить даже визовый сбор для поездки в страну. Платежную систему "Мир" можно использовать для этих целей. Министр добавила, что намерена решить с министерством иммиграции вопрос о подключении банков, работающих с картами "Мир", к системе оплаты виз. В июле посол Мьянмы в России Тит Линн Оун заявил о планах по увеличению туристического потока из РФ и введении платежной системы "Мир" для упрощения визовых ограничений, сообщает РИА Новости.

Мьянма стала 13-й страной, где доступна карта "Мир", наряду с Абхазией, Белоруссией, Кубой и Южной Осетией. В будущем планируется внедрение "Мир" в Египте, Иране и Маврикии, а также ведутся переговоры с представителями шести других стран.