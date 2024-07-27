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Мьянма заменяет Visa и Mastercard на российские карты "Мир"

Карты "Мир" могут заменить Visa и Mastercard в Мьянме

1:08
Экономика

Карты российской платежной системы "Мир" могут полноценно заменить Visa и Mastercard в Мьянме, чья работа была прекращена из-за западных санкций, сообщила министр туризма и гостиниц Мьянмы Тет Тет Кхайн.

Карты "Мир" могут заменить Visa и Mastercard в Мьянме
Фото: freepik.com by yanalya, PDM

По ее словам, владельцы карт Visa и Mastercard не могут оплатить даже визовый сбор для поездки в страну. Платежную систему "Мир" можно использовать для этих целей. Министр добавила, что намерена решить с министерством иммиграции вопрос о подключении банков, работающих с картами "Мир", к системе оплаты виз. В июле посол Мьянмы в России Тит Линн Оун заявил о планах по увеличению туристического потока из РФ и введении платежной системы "Мир" для упрощения визовых ограничений, сообщает РИА Новости.

Мьянма стала 13-й страной, где доступна карта "Мир", наряду с Абхазией, Белоруссией, Кубой и Южной Осетией. В будущем планируется внедрение "Мир" в Египте, Иране и Маврикии, а также ведутся переговоры с представителями шести других стран.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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