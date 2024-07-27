Доктор экономических наук Алексей Зубец прокомментировал в беседе с Рамблером недавние новости о том, что некоторые китайские банки отказались принимать "грязные" юани из России, а также обсудил будущее расчётов между странами.
Ранее издание "Ведомости", ссылаясь на рыночные источники и профильные ассоциации, сообщило, что китайские банки начали неофициальное разделение юаней на "чистые", которые можно использовать для транзакций, и "грязные", связанные с Россией. Эта ситуация усложняет взаимодействие российских импортеров с партнерами.
Проблема расчётов между Китаем и Россией существует с конца прошлого года, когда США начали вводить вторичные санкции, затрагивающие не только китайские банки.
Однако, несмотря на эти меры, китайские товары продолжают поступать на российский рынок: китайские продукты остаются на полках магазинов, а китайские автомобили доступны в автосалонах.
Это свидетельствует о том, что российские и китайские власти находят способы обхода санкционных ограничений. Для простых потребителей важно то, что китайские товары присутствуют на рынке, а все остальное становится вторичным.
Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. Случаи токсикации сонаров и следы Европы продолжаются.