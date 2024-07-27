Причина в России: китайские банки начинают разделять юани на "чистые" и "грязные"

Китайские банки отказываются принимать "грязные" юани из России

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

Доктор экономических наук Алексей Зубец прокомментировал в беседе с Рамблером недавние новости о том, что некоторые китайские банки отказались принимать "грязные" юани из России, а также обсудил будущее расчётов между странами.

Фото: Openverse by Japanexperterna.se, CC BY-SA 2.0

Ранее издание "Ведомости", ссылаясь на рыночные источники и профильные ассоциации, сообщило, что китайские банки начали неофициальное разделение юаней на "чистые", которые можно использовать для транзакций, и "грязные", связанные с Россией. Эта ситуация усложняет взаимодействие российских импортеров с партнерами.

Проблема расчётов между Китаем и Россией существует с конца прошлого года, когда США начали вводить вторичные санкции, затрагивающие не только китайские банки.

Однако, несмотря на эти меры, китайские товары продолжают поступать на российский рынок: китайские продукты остаются на полках магазинов, а китайские автомобили доступны в автосалонах.

Это свидетельствует о том, что российские и китайские власти находят способы обхода санкционных ограничений. Для простых потребителей важно то, что китайские товары присутствуют на рынке, а все остальное становится вторичным.