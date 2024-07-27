Какие два государства блокируют использование российских активов? В Польше дали ответ

Сикорский: две страны выступают против использования активов РФ

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Два государства продолжают оспаривать идею использования замороженных российских активов для оказания военной помощи Киеву. Об этом в интервью радиостанции RMF24 рассказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

На вопрос о том, сколько голосов не хватает для одобрения данной инициативы, Сикорский ответил лаконично: "Два".

Он не уточнил, о каких именно странах идет речь. Однако отметил, что на недавней встрече глав внешнеэкономических ведомств стран ЕС он обсуждал этот вопрос с французским министром Стефаном Сежурне.

Напомним, после начала специальной военной операции ЕС, Канада, США и Япония заморозили российские активы на сумму около $300 миллиардов.