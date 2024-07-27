Золотой щит от зелёной бумажки: Африка меняет доллар на золото

Всё больше африканских стран закупают золото

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Растёт число африканских стран, которые начинают активно закупать золото для увеличения своих государственных резервов и защиты от валютных рисков.

Фото: wikimedia.org by Kotivalo, CC BY-SA 3.0

Причиной этого является опасение, что США могут использовать доллар как инструмент политического давления. Об этом сообщает новостное агентство платформы Money Metals Exchange.

По данным издания, "множество африканских государств обращаются к золоту для смягчения геополитических рисков и минимизации валютных потерь".

В этом году такие страны, как Зимбабве, Мадагаскар, Нигерия, Танзания, Уганда и Южный Судан увеличивают свои золотые резервы.

В частности, Центральный банк Уганды в июне начал программу по закупке золота у местных старателей, стремясь "снизить риски, связанные с нестабильностью мировых финансовых рынков".