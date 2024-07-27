Золотой щит от зелёной бумажки: Африка меняет доллар на золото

Растёт число африканских стран, которые начинают активно закупать золото для увеличения своих государственных резервов и защиты от валютных рисков.
Причиной этого является опасение, что США могут использовать доллар как инструмент политического давления. Об этом сообщает новостное агентство платформы Money Metals Exchange.
По данным издания, "множество африканских государств обращаются к золоту для смягчения геополитических рисков и минимизации валютных потерь".
В этом году такие страны, как Зимбабве, Мадагаскар, Нигерия, Танзания, Уганда и Южный Судан увеличивают свои золотые резервы.
В частности, Центральный банк Уганды в июне начал программу по закупке золота у местных старателей, стремясь "снизить риски, связанные с нестабильностью мировых финансовых рынков".
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