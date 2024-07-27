Чтобы выйти на пенсию, нужно накопить пенсионные баллы. Но что делать, если их не хватает?

Для выхода на пенсию необходимо накопить определённое количество пенсионных баллов. Если этого количества недостаточно, есть возможность их докупить.
О том, как это можно сделать и кому это доступно, рассказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью "Парламентской газете".
По её словам, количество пенсионных баллов прямо влияет на размер пенсии. Количество баллов определяется на основе заработка и продолжительности трудовой деятельности, а также зависит от того, сколько страховых взносов уплачивал работодатель.
В 2024 году для получения страховой пенсии потребуется не менее 28,2 балла и 15 лет стажа. Если не хватает баллов, можно их докупить: в 2024 году один год стажа и 1,037 пенсионного балла будут стоить 50,7 тысячи рублей. Эта сумма рассчитывается как 22% от минимального размера оплаты труда и ежегодно увеличивается, как пояснила депутат.
Однако, как подчеркнула Светлана Бессараб, невозможно докупить более половины требуемого стажа для назначения пенсии.
Для тех, кто официально трудоустроен, есть возможность приобретения баллов через работодателя, который уплачивает страховые взносы в Социальный фонд.
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