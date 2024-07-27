Набиуллина рассказала, как депозитные ставки могут приумножить ваши деньги

Набиуллина: депозитные ставки очень привлекательны для сбережений

0:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что в условиях инфляции можно эффективно приумножить деньги благодаря высокому уровню депозитных ставок.

Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, CC BY-SA 4.0

По её словам, эти ставки в настоящее время представляют собой выгодное предложение для сбережений, так как они не только защищают деньги от инфляционного давления, но и позволяют заработать.

"Они позволяют не только защитить сбережения от инфляции, но и заработать".

Набиуллина добавила, что решение о сохранении средств на депозитах должно зависеть от личных финансовых обстоятельств каждого человека, передаёт РИА Новости.