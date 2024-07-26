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Wildberries это не "WBнутый"

0:34
Экономика

Wildberries обратился в суд, чтобы оспорить товарный знак «WBнутый», зарегистрированный Ольгой Кащевой. Об этом РИА Новости сообщили в компании.

Wildberries это не "WBнутый"
Фото: Wikimedia Commons by ElenaVoskresenskaya, CC BY-SA 4.0

По мнению Wildberries, регистрация этого товарного знака была произведена с нарушением законодательства и подлежит отмене по двум причинам:

1. Регистрация противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали.

2. Знак может ввести потребителя в заблуждение относительно того, кто произвёл товар или оказал услугу.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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