Wildberries это не "WBнутый"

Wildberries обратился в суд, чтобы оспорить товарный знак «WBнутый», зарегистрированный Ольгой Кащевой. Об этом РИА Новости сообщили в компании.
По мнению Wildberries, регистрация этого товарного знака была произведена с нарушением законодательства и подлежит отмене по двум причинам:
1. Регистрация противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали.
2. Знак может ввести потребителя в заблуждение относительно того, кто произвёл товар или оказал услугу.
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