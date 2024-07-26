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На полигоне "Красный Бор" стартовали испытания по обезвреживанию токсичных отходов

2:36
Экономика

В Ленинградской области на полигоне "Красный Бор", куда свозились в своё время токсичные отходы со всего Союза, стартовали испытания по обезвреживанию сложного промышленного мусора.

На полигоне "Красный Бор" стартовали испытания по обезвреживанию токсичных отходов
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев представил вице-премьеру Дмитрию Патрушеву, который находился в регионе с рабочей поездкой, мероприятия по ликвидации на объекте вреда окружающей среде.

Также ход работ оценили министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Как отметил Патрушев, рекультивация полигона завершена на 60%. И этот объект уже не так опасен для экологии и людей, но до финальной стадии ещё нескоро — все работы будут завершены только в июле 2026 года. Сотрудники "Росатома" надёжно укрепили дамбы пяти открытых карт-накопителей и заменили понтонное укрытие, чтобы полностью исключить утечку отходов.

Чтобы привести полигон в безопасное состояние, по всему периметру строят противофильтрационную эшелонированную завесу протяжённостью около 3,5 км и глубиной до 7 метров, которая будет препятствовать попаданию токсинов на соседние территории. Уже возвели более 70% этой уникальной конструкции. Также создана современная технологическая инфраструктура для ликвидации более 340 000 кубометров жидких и пастообразных отходов в картах-накопителях. Их полностью переработают до декабря 2025 года. Алексей Лихачев подчеркнул, что экологическая повестка для компании — в приоритете.

"Производственный опыт и высокие научно-технологические компетенции позволяют нам сегодня эффективно приводить в безопасное состояние наиболее сложные объекты на территории нашей страны, ликвидируя многолетний экологический вред, в том числе в Ленинградской и Иркутской областях", — пояснил он.

Кроме того, отметил гендиректор "Росатома", компания предупреждает возможное возникновение новых рисков для экологии, создавая инфраструктуру из 7 производственно-технических комплексов замкнутого цикла. В завершение полигон будет накрыт особым рекультивационным экраном, который предотвратит попадание атмосферных осадков и образование загрязнённого фильтрата.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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