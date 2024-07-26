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Раскрыта истинная причина первого за год повышения ключевой ставки Центробанка

Экономист Лежава счёл повышение ключевой ставки ЦБ до 18% запоздалым шагом

1:42
Экономика

В пятницу Банк России увеличил ключевую ставку до 18%. Это первое с начала года повышение, хотя оно давно уже напрашивалось.

Экономист Лежава счёл повышение ключевой ставки ЦБ до 18% запоздалым шагом
Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, CC BY-SA 4.0

Pravda.Ru попросила экономиста, финансового аналитика Александра Лежаву оценить решение регулятора и его влияние на инфляцию.

"Банк России мог сделать это еще пару месяцев назад. И то, что они сделали это сейчас — это скорее поздно, чем вовремя", — прокомментировал он.

"По поводу того, разгонит это инфляцию или нет — на самом деле, инфляция разгоняется не от того, повышают они ставку или понижают, а от того, какое количество рублей выпускает тот же самый Банк России. И тот факт, что на этот раз они всё-таки повысили ставку, говорит только об одном. Скорее всего, в прошлом месяце было выпущено достаточно большое количество рублей, просто деваться некуда. Они вынуждены это делать, чтобы сдерживать рост цен, чтобы эта вся напечатанная свежая денежная масса не вылилась на рынок. Они пытаются притормозить", — объяснил собеседник издания.

Он не ожидает каких-то из ряда вон выходящих последствий повышения ставки. "Рост цен будет продолжаться. Пока ещё не сильно, но потихоньку цены будут расти. Мы ещё не вступим в период достаточно высокой инфляции", — спрогнозировал экономист.

"К сожалению, радоваться особо нечему. Цены продолжат расти, денежная масса продолжит расти. Это глобальное событие, которое зависит не только от Российской Федерации, но и вообще от всего мира", — заключил он.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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