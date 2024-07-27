В России удвоился спрос на сотрудников в индустрии моды

Количество вакансий в сфере моды в России выросло на 94%

1:37 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России спрос на сотрудников в индустрии моды практически удвоился, сообщает РИА Новости.

Фото: Пресс-служба Московской недели моды

В первом полугодии 2023 года количество вакансий в сфере моды возросло на 94%, а средние зарплаты увеличились на 12%, достигнув более 72 тысяч рублей в месяц. Средняя зарплата новых сотрудников составила 72 068 рублей при полном рабочем дне.

Наибольший рост наблюдается среди вакансий для менеджеров по работе с маркетплейсами: их число увеличилось в 2,8 раза (+182%) по сравнению с первым полугодием 2023 года, что подчеркивает растущую значимость онлайн-торговли в моде. Средняя зарплата для этих специалистов составляет 54 912 рублей в месяц.

Спрос на менеджеров по работе с клиентами также значительно вырос — на 115%. Такие специалисты могли рассчитывать на среднюю зарплату в 61 175 рублей в месяц.

Менеджеры по продажам заняли третье место по росту числа вакансий: их число увеличились на 81%, а средняя зарплата составила 70 686 рублей.

Творческие профессии остаются востребованными: количество вакансий на позицию дизайнера возросло на 19%, а средняя зарплата достигла 63 080 рублей.