Количество заявок на русскоязычные товарные знаки увеличилось в 2024 году

Число заявок на русскоязычные товарные знаки растет

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Количество заявок на русскоязычные товарные знаки растет, сообщает РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by Биджи, CC BY-SA 2.5

В первом полугодии 2024 года было подано более 24,7 тысячи заявок на регистрацию товарных знаков на кириллице. Лидерами по числу поданных заявок стали Россия (24 266 заявок), Беларусь (115) и Китай (59). Для сравнения, за аналогичный период 2023 года было подано 19,9 тысяч заявок, а за весь прошлый год — 35,7 тысяч.

По словам генерального директора компании Алины Акиншиной, увеличение числа заявок на товарные знаки на кириллице свидетельствует о растущем доверии потребителей к отечественным товарам. Покупатели все чаще выбирают продукцию российского производства.