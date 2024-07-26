Местные производители вытеснили Apple из пятерки лидеров на рынке Китая

Apple покинула пятерку ведущих производителей смартфонов на китайском рынке во втором квартале, согласно данным аналитической компании Canalys.
Впервые в топ-5 крупнейших поставщиков смартфонов в Китае вошли исключительно местные компании.
Лидером стал бренд vivo, увеличивший продажи на 15% по сравнению с прошлым годом и достигший 13,1 миллиона проданных устройств, что соответствует 19% рынка.
OPPO заняла вторую позицию с долей рынка в 16%, несмотря на снижение продаж на 1%. Третье место заняла HONOR с 15% рынка и 10,7 миллиона проданных смартфонов, следом идет Huawei с 15% рынка и 10,6 миллиона проданных устройств. Пятой стала Xiaomi с 14% и 10 миллионами проданных устройств.
Американская компания Apple продала 9,7 миллиона смартфонов в Китае за последний квартал, что привело к снижению ее доли рынка до 14% с 15% в первом квартале и 16% во втором квартале прошлого года.
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