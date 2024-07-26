Местные производители вытеснили Apple из пятерки лидеров на рынке Китая

Apple выбывает из топ-5 производителей смартфонов в Китае

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Apple покинула пятерку ведущих производителей смартфонов на китайском рынке во втором квартале, согласно данным аналитической компании Canalys.

Фото: flickr.com by Brandon Daniel, CC BY-SA 2.0

Впервые в топ-5 крупнейших поставщиков смартфонов в Китае вошли исключительно местные компании.

Лидером стал бренд vivo, увеличивший продажи на 15% по сравнению с прошлым годом и достигший 13,1 миллиона проданных устройств, что соответствует 19% рынка.

OPPO заняла вторую позицию с долей рынка в 16%, несмотря на снижение продаж на 1%. Третье место заняла HONOR с 15% рынка и 10,7 миллиона проданных смартфонов, следом идет Huawei с 15% рынка и 10,6 миллиона проданных устройств. Пятой стала Xiaomi с 14% и 10 миллионами проданных устройств.

Американская компания Apple продала 9,7 миллиона смартфонов в Китае за последний квартал, что привело к снижению ее доли рынка до 14% с 15% в первом квартале и 16% во втором квартале прошлого года.