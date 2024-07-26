Банк России сообщил о росте международных резервов РФ

Международные резервы России достигли наивысшего уровня с марта 2022 года, увеличившись на 10 миллиардов долларов или на 1,7%, сообщает РИА Новости.
По данным Банка России, это самый высокий показатель с 11 марта 2022 года, когда резервы составляли 611,8 миллиарда долларов. Основной фактор роста, согласно материалам Банка России, связан с положительной переоценкой.
В течение 2023 года резервы России увеличились на 2,9% и к 1 января 2024 года составили 598,592 миллиарда долларов.
В связи с санкциями Банк России ранее временно приостанавливал публикацию ежедневной статистики внебиржевого валютного рынка.
На Липцовском участке ВСУ продолжают вводить в бой резерв для захвата Глубокого. За сутки "Север" отразил 3 атаки врага со стороны дач. Уничтожено 12 боевиков.