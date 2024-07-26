Банк России сообщил о росте международных резервов РФ

Международные резервы России выросли до 611,3 миллиарда долларов

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Международные резервы России достигли наивысшего уровня с марта 2022 года, увеличившись на 10 миллиардов долларов или на 1,7%, сообщает РИА Новости.

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По данным Банка России, это самый высокий показатель с 11 марта 2022 года, когда резервы составляли 611,8 миллиарда долларов. Основной фактор роста, согласно материалам Банка России, связан с положительной переоценкой.

В течение 2023 года резервы России увеличились на 2,9% и к 1 января 2024 года составили 598,592 миллиарда долларов.

В связи с санкциями Банк России ранее временно приостанавливал публикацию ежедневной статистики внебиржевого валютного рынка.