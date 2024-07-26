Турция готова удвоить объёмы газовых хранилищ: новый хаб изменит рынок

Турция близка к реализации проекта газового хаба, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар.
Необходимая инфраструктура уже создана, и до 2028 года планируется увеличить объемы хранилищ газа в Силиври и Туз Гёлю более чем вдвое. Ведутся обсуждения с Болгарией по увеличению пропускной способности интерконнектора, сообщает РИА Новости.
Глава комитета Госдумы РФ по энергетике Павел Завальный отметил, что решения по строительству газового хаба будут приняты в этом году, и проект надежен и безопасен.
Турция надеется, что газовый хаб поможет ей стать центром определения цен на газ и увеличит объемы импорта природного газа до 70-80 миллиардов кубометров в год. Работа между "Газпромом" и турецкой BOTAŞ по созданию хаба продолжается.
Российские ракеты стоимостью 160 миллионов долларов застряли на европейском космодроме, расположенном на космодроме Куру во Французской Гвиане.