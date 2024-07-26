Турция готова удвоить объёмы газовых хранилищ: новый хаб изменит рынок

Турция завершает подготовку инфраструктуры для создания газового хаба

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Турция близка к реализации проекта газового хаба, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар.

Фото: commons.wikimedia.org by Bella Bellini, CC BY-SA 4.0

Необходимая инфраструктура уже создана, и до 2028 года планируется увеличить объемы хранилищ газа в Силиври и Туз Гёлю более чем вдвое. Ведутся обсуждения с Болгарией по увеличению пропускной способности интерконнектора, сообщает РИА Новости.

Глава комитета Госдумы РФ по энергетике Павел Завальный отметил, что решения по строительству газового хаба будут приняты в этом году, и проект надежен и безопасен.

Турция надеется, что газовый хаб поможет ей стать центром определения цен на газ и увеличит объемы импорта природного газа до 70-80 миллиардов кубометров в год. Работа между "Газпромом" и турецкой BOTAŞ по созданию хаба продолжается.