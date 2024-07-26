Траты на домашнее питание в России упали до рекордного минимума с 2019 года

Расходы россиян на домашнее питание достигли минимума с 2019 года

1:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2023 году расходы россиян на домашнее питание снизились до 33,2% от общих трат, что является минимальным значением с 2019 года, согласно данным Росстата.

Фото: commons.wikimedia.org by Kourosh000, CC BY-SA 4.0

Доля расходов на питание дома уменьшилась на 1,4 процентного пункта, а траты на алкоголь и табак сократились до 2,4%. Наименьшие расходы на домашнюю еду отмечены в Магаданской области (23,7%) и Москве (24,2%), в то время как самые высокие — в Дагестане (55,3%) и Ингушетии (54,3%). Это связано с уровнем доходов: в регионах с более низкими доходами доля расходов на питание выше, сообщает РИА Новости.

Второй крупнейшей статьей расходов для россиян является транспорт (15,3%), за ним следуют ЖКХ (10,1%), одежда и обувь (7,3%), товары личного пользования (6,9%) и мебель с бытовой техникой (5,6%). В сфере развлечений наиболее значительные расходы связаны с организацией отдыха и культурных мероприятий (5,2%), посещением гостиниц и ресторанов (3,2%). На здравоохранение россияне тратят 4% своих доходов, на образование — 1,6%.