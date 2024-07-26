Российская компания борется за разработку месторождения лития в Чили

Компании подали заявки на разработку литиевых месторождений в Чили

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Двенадцать компаний подали заявки на участие в проекте по разработке литиевых месторождений в Чили, включая российскую компанию Axionit.

Фото: commons.wikimedia.org by Dnn87, CC BY 3.0

Среди участников также китайские BTR, BYD и CNRG, чилийские Besalco и Grupo Err zuriz, французская Eramet, южнокорейские LG Energy Solution и Posco, австралийская Rio Tinto, канадская Summit Nanotech и аргентинская Tecpetrol.

Вице-президент чилийской государственной горнорудной компании ENAMI Иван Млинарс отметил интерес крупнейших компаний рынка к участию в проекте. На первом этапе заявки будут проверены на соответствие требованиям, результаты будут оглашены 19 августа, после чего начнутся переговоры с отобранными компаниями, сообщает ТАСС.

Проект предполагает разработку трех солончаков в регионе Атакама на севере Чили.