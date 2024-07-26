Новый порядок списания долгов по кредитам в России: что нужно знать каждому заёмщику

В России вступил в силу новый порядок списания задолженностей по кредитам, который изменяет приоритеты погашения задолженностей.
С 1 июля 2024 года в первую очередь будут списываться проценты, затем основной долг, и только после этого штрафы и пени. Об этом рассказал управляющий партнер компании "Русяев и партнеры", юрист Илья Русяев. По его словам, данное нововведение направлено на облегчение финансового положения заемщиков, которые временно испытывают трудности с выплатами, сообщает РИА Новости.
Новая очередность списания задолженностей по кредитам должна помочь людям быстрее справиться с долговыми обязательствами, не накапливая дополнительные штрафы и пени, что будет способствовать снижению финансового напряжения у заемщиков.
Российские ракеты стоимостью 160 миллионов долларов застряли на европейском космодроме, расположенном на космодроме Куру во Французской Гвиане.