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Ozon расширяет сеть в небольших городах

Ozon расширяет присутствие в малых городах России

1:05
Экономика

В 2023 году оборот компании Ozon в городах с населением менее 10 тыс. человек вырос в 4,3 раза, сообщает Lenta.ru.

За прошлый год число продавцов в таких населённых пунктах увеличилось на 85%. Они предлагают уже 8 миллионов товаров. При этом количество пунктов выдачи заказов в малых городах превысило 8 тысяч.

Стремительный рост продаж связывают с тем, что маркетплейс вышел на новые потребительские рынки. База активных покупателей из малых городов росла в 10 раз быстрее, чем общее количество покупателей на площадке. Например, в 2023 году рост в малых городах составил более 300%.

Однако перспективы для развития бизнеса на маркетплейсе сохраняются и в мегаполисах. Об этом свидетельствует рост клиентской базы на 31% и увеличение числа заказов в 2,4 раза.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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