Ozon расширяет сеть в небольших городах

Ozon расширяет присутствие в малых городах России

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2023 году оборот компании Ozon в городах с населением менее 10 тыс. человек вырос в 4,3 раза, сообщает Lenta.ru.

За прошлый год число продавцов в таких населённых пунктах увеличилось на 85%. Они предлагают уже 8 миллионов товаров. При этом количество пунктов выдачи заказов в малых городах превысило 8 тысяч.

Стремительный рост продаж связывают с тем, что маркетплейс вышел на новые потребительские рынки. База активных покупателей из малых городов росла в 10 раз быстрее, чем общее количество покупателей на площадке. Например, в 2023 году рост в малых городах составил более 300%.

Однако перспективы для развития бизнеса на маркетплейсе сохраняются и в мегаполисах. Об этом свидетельствует рост клиентской базы на 31% и увеличение числа заказов в 2,4 раза.