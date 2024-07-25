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Банк России не предполагает возможность к децентрализации депозитарной системы

Банк России выступает за абсолютизм в банковской системе

1:23
Экономика

Банк России в настоящий момент не рассматривает вопрос децентрализации депозитарной системы, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора. 

Банк России выступает за абсолютизм в банковской системе
Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, CC BY-SA 4.0

"Мы не рассматриваем в настоящий момент вопрос децентрализации депозитарной системы", - сказали в пресс-службе.

Ранее эксперты предложили рассмотреть вопрос о децентрализации учётной инфраструктуры в контексте введения санкций против Национального расчётного депозитария (НРД). По мнению представителей ассоциации, такой подход мог бы способствовать привлечению иностранных инвесторов из дружественных стран для инвестирования на российском рынке ценных бумаг.

Децентрализация депозитарной системы означает рассредоточение функций и полномочий по хранению, учёту и обработке информации о ценных бумагах между несколькими депозитариями.

В такой системе ценные бумаги могут храниться в разных местах, а не только в одном центральном депозитарии. Это позволяет повысить надёжность и эффективность работы депозитарной инфраструктуры, обеспечить более высокий уровень защиты прав инвесторов и снизить риски потери или искажения информации о владельцах ценных бумаг.

Децентрализованная система также может способствовать развитию конкуренции на рынке депозитарных услуг и повышению качества предоставляемых услуг.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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