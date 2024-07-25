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США разочаровались в текущей санкционной политике

В США задумались о пересмотре санкционной политики в отношении России

1:04
Экономика

В статье, опубликованной в газете The Washington Post, говорится о том, что американские власти признают чрезмерное использование санкций в отношении других стран. В США также растёт сомнение в эффективности таких мер.

В США задумались о пересмотре санкционной политики в отношении России
Фото: commons.wikimedia.org/wiki/File by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kirill_SH, CC0

"На сегодняшний день США ввели в три раза больше санкций, чем любая другая страна или международная организация, они применены против трети всех государств путем каких-либо ограничений в отношении людей, имущества или организаций. Они стали тем оружием, которое применяют почти рефлекторно в постоянных экономических войнах, а их чрезмерное использование признают на самом верху в правительстве. Но американские президенты считают этот инструмент все более привлекательным", — отмечается в материале.

Действительно, в годы санкций экономика России после незначительного падения в 2022 году показала не только высокий восстановительный рост в 2023 году, но и демонстрирует устойчивый долговременный рост.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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