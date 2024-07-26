Среднесрочные депозиты становятся трендом

В 2024 году у россиян в предпочтениях среднесрочные депозиты

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2024 году россияне начали активнее открывать среднесрочные депозиты, особенно на срок 6-9 месяцев, сообщает РИА Новости.

Фото: wikimedia.org by Rakoon, PDM

Доля таких рублевых вкладов в "Почта банке" выросла с 36% в первом квартале до 52% во втором.

Популярность среднесрочных вкладов объясняется высокими ставками до 20% годовых и гибкостью в управлении финансами. Банки уже учли прогноз по ключевой ставке и повысили доходность на 1-2 процентных пункта.

Клиенты предпочитают вклады на средний срок для защиты от инфляции и гибкого реагирования на рыночные изменения. Ожидается, что в ближайшем будущем ключевая ставка ЦБ может вырасти до 17-18%, что также может привести к дальнейшему увеличению ставок по вкладам.