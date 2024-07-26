В январе и начале лета россияне активно оформляют кредитные карты

Спрос на кредитные карты у россиян резко возрастает в январе и начале лета

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

В январе, а также весной и в начале лета наблюдается рост спроса на кредитные карты среди россиян, сообщает РИА Новости.

Фото: freepik.com by yanalya, PDM

Аналитики объясняют этот тренд тем, что после праздничных трат россияне ищут дополнительные источники финансирования, и кредитные карты традиционно становятся одним из таких решений. Поэтому в январе фиксируется один из самых высоких показателей заявок на кредитки в году.

Весной и в начале лета также наблюдается заметное увеличение интереса к кредитным картам. Это может быть связано с планированием предстоящих поездок, когда оплата за туры или авиабилеты часто осуществляется заблаговременно.

Эксперты добавляют, что пик интереса к дебетовым картам наблюдается в сентябре-ноябре и в марте-июне.

Рост популярности дебетовых карт в первом квартале года может быть связан с выплатой годовых бонусов, после чего многие клиенты размещают эти средства на накопительных счетах и вкладах, так как дебетовые карты часто предлагают более выгодные условия для таких продуктов.

В конце октября-ноября рост интереса к дебетовым картам можно объяснить повышением покупательской активности перед новогодними праздниками.