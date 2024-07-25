Супруги Бакальчуки делят компанию Wildberries

Страсти вокруг "Диких ягод": рейдерский захват или развод?

1:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Татьяна Бакальчук прокомментировала информацию о рейдерском захвате Wildberries, заявив, что это не соответствует действительности. По её словам, это просто недоразумение.

Фото: commons.wikimedia.org by Rob Bertholf, CC BY 3.0

Владислав Бакальчук, который ранее рассказал Рамзану Кадырову о семейных проблемах, присутствовал на презентации новой структуры объединённой с Russ компании. Это подтвердила глава Wildberries, опубликовав соответствующее фото.

Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук заявил РИА Новости, что будет бороться за свою семью и сделает всё возможное, чтобы сохранить бизнес. Он также опроверг информацию о рейдерском захвате компании.

Татьяна Бакальчук сообщила, что Владислав Бакальчук не участвует в управлении компанией Wildberries, но ему принадлежит 1% акций. Она также подтвердила начало бракоразводного процесса.

В случае развода супруг Татьяны Бакальчук Владислав не сможет получить половину акций компании. Если между супругами не было заключено брачного договора, то он сможет претендовать только на половину стоимости акций. Об этом РИА Новости рассказал адвокат Сергей Жорин.

Вопрос раздела Wildberries при разводе Татьяны Бакальчук и её супруга зависит от брачного и бизнес-договоров между ними. По словам юриста Екатерины Гордон, у Бакальчук может быть брачный контракт, в котором стратегически решён вопрос бизнеса. Поэтому вторая сторона и заявляет о введении в заблуждение и рейдерском захвате.

В Кремле не считают нужным вмешиваться в конфликт вокруг Wildberries. О смене логотипа и имиджа компании в связи с изменением собственников пока не сообщается.