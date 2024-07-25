Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Сокрушительный удар": по Измаилу нанесён мощный удар ВКС России
Василий Небензя приветствовал смену риторики киевским режимом
Как внедрить зелёный цвет в интерьер
Еврокомиссии нет дела до того, что Венгрия и Словакия останутся без газа
Врач назвал опасные для здоровья упражнения
IO Interactive обещает сюрпризы для фанатов HITMAN в 2024 году
"Весомый ущерб": в Рязанской области украли стальной мост весом в 100 тонн
В России обсуждается запрет на работу магазинов по продаже спиртного в выходные
Летний уход за волосами: как сохранить их здоровыми и шелковистыми
Сельское хозяйство может столкнуться с проблемой дефицита кадров

Аналитики определили, что сельскому хозяйству угрожает дефицит кадров

1:18
Экономика

В ближайшие годы нехватка кадров будет серьёзно влиять на процессы в мировом агропромышленном комплексе (АПК), заявил Дмитрий Краснов, руководитель Федерального центра "Агроэкспорт", на презентации второго доклада "Ежегодник 23/24".

Аналитики определили, что сельскому хозяйству угрожает дефицит кадров
Фото: archive.org by Шамиль Валеев - Sham, CC BY-SA 3.0

По данным международного кадрового агентства Hays, более 90% представителей отрасли в нашей стране говорят о дефиците кадров. "Но это не только российская проблема. С ней сталкиваются и другие крупные развитые страны. Например, в Канаде к 2030 году ожидается нехватка 120 тысяч сельскохозяйственных работников, а в Японии число фермеров сокращается на 50 тысяч ежегодно", — добавил глава "Агроэкспорта".

Чтобы противостоять этой угрозе, государства и международные организации ищут разные пути. Например, в рамках соглашения между Минсельхозом России и МГИМО была создана кафедра "Мировые аграрные рынки". Отечественные компании также активно участвуют в разработке образовательных программ, совершенствовании материально-технической базы учебных заведений, а также в повышении имиджа и популяризации сельского хозяйства среди молодёжи.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Сколько шагов должен делать каждый человек: норма в день

Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.

Стало известно, сколько шагов в день должно быть у каждого
Сиамский кот нашёл дорогу домой от Москвы до Мурманска
Путь в 2000 километров: памятник коту Семёну установлен в память об удивительной преданности пушистика
Сводка с фронта: в ВСУ уже сгоняют и женщин-"зэчек", F-16 всё-таки засунут в Староконстантинов?
ВСУ побежали, оставляя позиции на многих участках фронта
Украина имеет критический дефицит бюджета. США и другие — не пополнят Любовь Степушова Фруктовые и ягодные растения обрабатывать необходимо Дмитрий Плотников История трансплантологии: от Алексиса Карреля до "головы профессора Доуэля" Сергей Лебедев
Олимпиада позора. Организацией игр во Франции недовольны парижане, туристы, спортсмены
AMVET: в могилах и полях лежат 500 тысяч убитых боевиков ВСУ и наёмников
The Economist: Китай втайне копит запасы металлов и продовольствия
The Economist: Китай втайне копит запасы металлов и продовольствия
Последние материалы
После первого опрыскивания натуральным составом слизни и гусеницы исчезнут с капусты
Кошмар в Балашихе: молодой отравитель отравил нескольких человек
В Калужской области упал вертолёт Ми-28, экипаж погиб
Историк Лавров: Николай II — самый оболганный царь в российской истории
Почему собаки кружатся перед тем, как сходить в туалет: объяснение учёных
Топ-10 идей, как сделать интерьер уютным без больших затрат
В Хабаровске гражданин РФ схвачен за шпионаж в пользу Украины
Физики нашли способ создать элемент 120 — самый тяжёлый из существовавших
Опыт Илона Маска по вживлению чипов в мозг человека пока не выявил угроз
Джо Байден уходит из президентской гонки, чтобы дать дорогу новому поколению
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников