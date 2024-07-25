Сельское хозяйство может столкнуться с проблемой дефицита кадров

Аналитики определили, что сельскому хозяйству угрожает дефицит кадров

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

В ближайшие годы нехватка кадров будет серьёзно влиять на процессы в мировом агропромышленном комплексе (АПК), заявил Дмитрий Краснов, руководитель Федерального центра "Агроэкспорт", на презентации второго доклада "Ежегодник 23/24".

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По данным международного кадрового агентства Hays, более 90% представителей отрасли в нашей стране говорят о дефиците кадров. "Но это не только российская проблема. С ней сталкиваются и другие крупные развитые страны. Например, в Канаде к 2030 году ожидается нехватка 120 тысяч сельскохозяйственных работников, а в Японии число фермеров сокращается на 50 тысяч ежегодно", — добавил глава "Агроэкспорта".

Чтобы противостоять этой угрозе, государства и международные организации ищут разные пути. Например, в рамках соглашения между Минсельхозом России и МГИМО была создана кафедра "Мировые аграрные рынки". Отечественные компании также активно участвуют в разработке образовательных программ, совершенствовании материально-технической базы учебных заведений, а также в повышении имиджа и популяризации сельского хозяйства среди молодёжи.