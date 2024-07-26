Спрос на грузчиков в России вырос почти в два раза за год

Спрос на складской персонал вырос

1:35 Your browser does not support the audio element. Экономика

Спрос на грузчиков в России за год почти удвоился, также компании стали активнее искать кладовщиков и упаковщиков, сообщили аналитики исследовательского центра "Зарплаты.ру".

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Количество вакансий, связанных с работой на складах, в целом, увеличилось на 26% по сравнению с прошлым годом.

С быстрым ростом онлайн-торговли, начавшимся в период пандемии, рабочие складских помещений стали одними из наиболее востребованных, наряду с сотрудниками в ритейле и производстве.

Кроме того, работодатели стали активнее искать кладовщиков (+36%) и упаковщиков/комплектовщиков (+15%). Похожая тенденция наблюдается для грузчиков (+23%) и товароведов (+9%).

Нехватка кадров также вынуждает работодателей привлекать сотрудников на вахтовую работу, причем доля таких вакансий за последние два года увеличилась на 15%.

Медианная зарплата для складского персонала за год выросла на 4%. Более значительное повышение зарплат отмечается у некоторых наиболее востребованных специалистов: у кладовщиков (+30%, до 84,2 тысячи рублей), товароведов (+41%, до 59,9 тысячи рублей), упаковщиков/комплектовщиков (+19%, до 95 тысяч рублей), менеджеров по логистике (+18%, до 61,7 тысячи рублей) и начальников складов (+17%, до 70 тысяч рублей).