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"Бутербродекс" достиг нового уровня

"Бутербродекс" вырос на 1,9 пункта в первой половине июля

1:48
Экономика

"Бутербродекс" в первой половине июля увеличился на 1,9 пункта и достиг 133,7 пункта, сообщает РИА Новости.

"Бутербродекс" вырос на 1,9 пункта в первой половине июля
Фото: openverse.org by wuestenigel, CC BY 2.0

Этот индекс отражает изменения в потреблении популярных продуктов для завтрака среди россиян. Для расчета индекса были выбраны семь основных продуктов, часто встречающихся на утренних столах: батон (400 г), ветчина (200 г), сливочное масло (180 г), сыр (200 г), огурцы (500 г), растворимый кофе (95 г) и сахар (1 кг).

"Чек Индекс" предоставляет данные по среднему чеку на эти товары, на основе которых и рассчитывается индекс. Базовым значением в 100 баллов является уровень индекса с 1 по 15 октября 2022 года.

С 1 по 15 июля текущего года средние чеки выросли на следующие товары: сахар (на 16,7%, до 70 рублей), сливочное масло (на 7,8%, до 179 рублей), кофе (на 6,3%, до 202 рублей), батон (на 5,1%, до 41 рубля), сыр (на 4,4%, до 212 рублей) и ветчина (на 1,5%, до 202 рублей). В то же время, средний чек на огурцы заметно снизился на 28,8%, до 116 рублей.

В результате, индекс "Бутербродекс" за этот период увеличился на 1,9 пункта, достигнув 133,7 пункта.
 
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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