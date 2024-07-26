Компании чаще выбирают начинающих IT-специалистов

Исследование показало, что компании в России изменили подход к подбору IT-специалистов, всё чаще обращая внимание на начинающих сотрудников, сообщает РИА Новости.
"Теперь компании всё чаще выбирают начинающих специалистов, чьи зарплатные ожидания, как правило, не превышают 100 тысяч рублей в месяц", — отметили в Ventra.
В результате, по их данным, средние зарплаты на некоторых IT-позициях снизились на 15-25% за год, составив около 150 тысяч рублей в первом полугодии.
Наиболее высокие зарплаты в IT-сфере традиционно выплачиваются в банковском секторе (в среднем 265 тысяч рублей), розничной торговле (240 тысяч рублей) и непосредственно в IT-компаниях (200 тысяч рублей). Наименьшие зарплаты получают специалисты в геймдеве (149 тысяч рублей), медицине (137 тысяч рублей) и на производстве (105 тысяч рублей).
Согласно исследованию консалтинговой компании "Яков и партнеры", зарплаты выпускников IT-специальностей почти в два раза превышают средние зарплаты выпускников других факультетов, уступая только специалистам в аэронавигации, космосе и математике.
Российские ракеты стоимостью 160 миллионов долларов застряли на европейском космодроме, расположенном на космодроме Куру во Французской Гвиане.